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Все причастные к организации массовых беспорядков 9-12 августа будут установлены и привлечены к ответственности
Все причастные к организации массовых беспорядков 9 - 12 августа будут установлены и привлечены к ответственности. Об этом ранее сообщил Министр внутренних дел Юрий Караев. И сегодня МВД обнародовало новую информацию.
В Бресте правоохранители задержали участника несанкционированного митинга. Его называют одним из лидеров протестующих. 3 месяца назад 42-летний житель Гродно освободился из мест лишения свободы. По этим кадрам видно, как мужчина идет во главе митингующих и везет за собой колонку для усиления звука. Задержанный оказался неоднократно судимым за хищения, кражи, нанесения тяжких телесных повреждений. Мужчина свыше 30 раз привлекался к уголовной ответственности.
Также правоохранители обнародовали интервью с 16-летней жительницей Гродненского района. Накануне некоторые интернет-изданий опубликовали статью с несовершеннолетней учащейся колледжа, которую якобы неправомерно задержали во время проведения несанкционированной акции. В интервью девушка утверждала, что не участвовала в митинге 1 сентября у входа в здание железнодорожного вокзала. Но кадры с видеонаблюдения говорят об обратном. Задержанная отпираться не стала.
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