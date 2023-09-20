Все про грязные схемы Дуды и Моравецкого в большом выпуске "Понятной политики" 20 сентября

Как посеять страх, чтобы выиграть выборы. Медийный беспредел в Польше: как правящая партия убивает конкурентов и почему боится потерять власть? Коррупция и бандитские методы.

Кто способен угодить за решетку? Зачистка СМИ и судебной системы: вся правда о польском режиме. И почему пропаганда кошмарит Москву и Минск?