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"Все путем" смотрите в воскресенье на "Беларусь 1"

Визовые барьеры между Беларусью и Китаем пали. К большому событию Агентство теленовостей подготовило проект, который сотрет и другие границы между Минском и Пекином. Приглашаем в главное видеопутешествие августа! "Все путем". Смотрите в воскресенье утром на "Беларусь 1".

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