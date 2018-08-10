"Все путем" смотрите в воскресенье на "Беларусь 1"

Визовые барьеры между Беларусью и Китаем пали. К большому событию Агентство теленовостей подготовило проект, который сотрет и другие границы между Минском и Пекином. Приглашаем в главное видеопутешествие августа! "Все путем". Смотрите в воскресенье утром на "Беларусь 1".