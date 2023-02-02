Все работники школ будут обеспечены горячим питанием за счет бюджетных средств - министр образования Беларуси

Требует решения такая проблема, как питание абсолютно всех педагогов, не только учреждений образования, с использованием бюджетных средств. Потому что в настоящее время, чтобы проводить такое авансирование, необходимо внесение изменения в Закон Республики Беларусь, а именно в Кодекс об образовании. Министерством образования совместно с правительством в настоящее время проведена вся необходимая работа, а именно подготовка соответствующих изменений в Кодексе об образовании РБ. Они прошли согласования со всеми государственными органами, в настоящее время изменения направляются в Палату представителей для рассмотрения и принятия.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси