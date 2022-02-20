Все самое важное из фильма Григория Азаренка "Плесень" - выводы делать вам

Задача западных кураторов вполне понятная - оттяпать любыми средствами Беларусь. Ставки настолько высоки, что за деньгами и ресурсами дело не постоит. На что в таком случае рассчитывает питающийся грантами шабаш - непонятно.



Кокаиновых мальчиков и литовскую марионетку могут в любой момент заменить, и у беглых задача одна - идти до конца. Вот и идут. Только от неопытности не успевают заметить внедренных во все чаты белорусских правоохранителей.



А сколько интересного таят в себе внутренние переписки беглых. Зачитаешься. Мало того что отрабатывают каждую вложенную копейку, еще и готовы друг друга сдать с потрохами. Кто-то даже мечтает переобуться и вернуться домой, предоставив взамен важные сведения. Но успеют ли? Ведь у отработанного материала, идущего ко дну озера, несколько другая обувь – увесистая, цементная.



Мы собрали все самое важное из фильма Григория Азаренка "Плесень". После всех обнародованных фактов выводы делать только вам.



Многоуровневая зависимость - то, что сейчас происходит в стане беглых за рубежом.



Это мы сейчас про тех, кто пошел по залитой кровью дорожке, вымощенной из прессованного белого порошка. Если покопаться в переписках экстремистов, становится понятно, откуда появляются столь демонические идеи. Итак, зависимость номер раз. Скрин, где черным по белому факты, из которых следует, что наркотики и алкоголь - это постоянные спутники БЧБ-тусовки за рубежом. А в кумаре, как известно, гораздо легче и самим стать жертвой, и чужими жизнями манипулировать. Сколько такого волшебного снадобья у ребят, сидящих в Польше и Литве, тут, судя по слитым файлам, свою книгу рекордов открывать надо.



И не нужно ехидно ерничать по поводу БЧБ-наркоманов и алкоголиков. Не все употребляют, не надо скатываться в крайности.



Мы показываем лишь те тайны, которые стали явью. Как в этом случае - соседи по переписке, такое ощущение, что словили эйфорию. Им двигаться с откидным напрочь верхом, судя по всему, доставляет огромное удовольствие. Пока…



Самое время помочь зависимым людям, которые боятся посмотреть правде в глаза и попросить помощи, начать курс реабилитации. Ведь это путешествие рано или поздно превращается в психоделический трип и ужасающие галлюцинации. Это как переход от более легких к тяжелым дурманам. Так и здесь - перешли от травли несогласных до попыток тяжелых преступлений. По этой деструктивной схеме зарождалось террористическое подполье против Беларуси. Знакомьтесь, Дмитрий Навоша и Максим Березинский. Один - основатель и спонсор "Черной книги Беларуси" - финансировал травлю и террор. Второй участвует в "фонде вроде бы спортивной солидарности", а на деле терроризирует спортсменов Беларуси за их гражданскую позицию. Что особенно чудовищно - это то, с каким рвением отморозки охотились за данными детей. Но для предателей было полной неожиданностью, что с самого первого дня существования "Черной книги Беларуси" среди администраторов ресурса был сотрудник ГУБОПиК. Он и раскрывает всех самых радикальных участников.



Существует и другой не менее зависимый костяк беглых - "Байпол".





