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Все самое важное из фильма Григория Азаренка "Плесень" - выводы делать вам
Задача западных кураторов вполне понятная - оттяпать любыми средствами Беларусь. Ставки настолько высоки, что за деньгами и ресурсами дело не постоит. На что в таком случае рассчитывает питающийся грантами шабаш - непонятно.
Кокаиновых мальчиков и литовскую марионетку могут в любой момент заменить, и у беглых задача одна - идти до конца. Вот и идут. Только от неопытности не успевают заметить внедренных во все чаты белорусских правоохранителей.
А сколько интересного таят в себе внутренние переписки беглых. Зачитаешься. Мало того что отрабатывают каждую вложенную копейку, еще и готовы друг друга сдать с потрохами. Кто-то даже мечтает переобуться и вернуться домой, предоставив взамен важные сведения. Но успеют ли? Ведь у отработанного материала, идущего ко дну озера, несколько другая обувь – увесистая, цементная.
Мы собрали все самое важное из фильма Григория Азаренка "Плесень". После всех обнародованных фактов выводы делать только вам.
Многоуровневая зависимость - то, что сейчас происходит в стане беглых за рубежом.
Это мы сейчас про тех, кто пошел по залитой кровью дорожке, вымощенной из прессованного белого порошка. Если покопаться в переписках экстремистов, становится понятно, откуда появляются столь демонические идеи. Итак, зависимость номер раз. Скрин, где черным по белому факты, из которых следует, что наркотики и алкоголь - это постоянные спутники БЧБ-тусовки за рубежом. А в кумаре, как известно, гораздо легче и самим стать жертвой, и чужими жизнями манипулировать. Сколько такого волшебного снадобья у ребят, сидящих в Польше и Литве, тут, судя по слитым файлам, свою книгу рекордов открывать надо.
И не нужно ехидно ерничать по поводу БЧБ-наркоманов и алкоголиков. Не все употребляют, не надо скатываться в крайности.
Мы показываем лишь те тайны, которые стали явью. Как в этом случае - соседи по переписке, такое ощущение, что словили эйфорию. Им двигаться с откидным напрочь верхом, судя по всему, доставляет огромное удовольствие. Пока…
Самое время помочь зависимым людям, которые боятся посмотреть правде в глаза и попросить помощи, начать курс реабилитации. Ведь это путешествие рано или поздно превращается в психоделический трип и ужасающие галлюцинации. Это как переход от более легких к тяжелым дурманам. Так и здесь - перешли от травли несогласных до попыток тяжелых преступлений. По этой деструктивной схеме зарождалось террористическое подполье против Беларуси. Знакомьтесь, Дмитрий Навоша и Максим Березинский. Один - основатель и спонсор "Черной книги Беларуси" - финансировал травлю и террор. Второй участвует в "фонде вроде бы спортивной солидарности", а на деле терроризирует спортсменов Беларуси за их гражданскую позицию. Что особенно чудовищно - это то, с каким рвением отморозки охотились за данными детей. Но для предателей было полной неожиданностью, что с самого первого дня существования "Черной книги Беларуси" среди администраторов ресурса был сотрудник ГУБОПиК. Он и раскрывает всех самых радикальных участников.
Существует и другой не менее зависимый костяк беглых - "Байпол".
Он непосредственно занимается организацией террористической деятельности. И здесь мы подходим к зависимости номер 2. В деструктивную организацию входят бывшие сотрудники, которые покинули территорию Беларуси и попали под влияние спецслужб Польши. Люди сами на крючке, и теперь промывают головы запутавшимся и готовы их руками вершить террор в Беларуси. Само собой, за такой труд, по мнению западных кураторов, полагается вознаграждение. Только за прошлый год на счета экстремистской организации поступило более 1,5 миллиона долларов. Брат одного из участников Станислава Лупоносова подтверждает: его родственник находится в плотном ошейнике. И все же не оставляет надежды, что тот найдет в себе силы вернуться домой.
Многие из экстремистов уже прекрасно понимают: кураторы вряд ли оставят их в живых. Это почти списанный товар.
Матвей Купрейчик тоже в обойме, но даже онпытается подготовить почву, чтобы переобуться еще разок. Прекрасно понимая, что это уж точно лучше, чем оказаться в тапочках светлых тонов после последнего визита польского эскадрона. "Байпол" наверняка знает, как быстро варшавские конвои копают могилы расстрелянным на границе беженцам. Так что, на коленях домой - далеко не худший вариант.
После провала протестной весны беглые попытались создать подпольную террористическую сеть "План "Перамога"
Для того чтобы стать участником, надо было только заполнить анкету. Всего лишь… Вот только зайдя в бот, выйти уже не получится. Шантажом и провокациями создатели набрасывают удавку, как только узнают ID. Изрядно поматросив новоприбывших, "заграничные сидельцы" пошли еще дальше и выложили полученные данные зарегистрированных в даркнет. Списки, адреса, персоналка. Байполовцы попросту слили тех, кто им доверился ради навара. Так поступают зависимые торчки, что выносят из дома все, лишь бы хватило на очередную дозу.
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