Все самострои могут быть снесены - юрист поделилась нюансами строительной амнистии в Беларуси

После 1 января 2025 года все самострои могут быть снесены. Об этом в итоговой программе "Зона Х" рассказала юрист Зарина Залевская. Она поделилась нюансами строительной амнистии. Напомним, с прошлого года в стране действует норма, по которой люди могут в упрощенном порядке зарегистрировать самовольные строения. Эта отличная возможность решить проблему самостроев без штрафов. Но, как говорят специалисты, мера временная.