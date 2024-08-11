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Все санатории и профилактории Приозерья в летний сезон заняты практически на 90 %. Узнали, где можно отдохнуть на Нарочи

Оазис природного совершенства, хорошей энергетики и здоровья. Более 10 санаторных здравниц расположились на северо-западном побережье озера Нарочь. Здесь ежегодно проходят оздоровление и лечение более 100 тыс. человек. Кроме диагностики, можно получить комплекс услуг по лечению опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания и других заболеваний. Здесь применяются самые новейшие технологии в области медицины. Из последних - генеалогическое исследование и инновационная лечебно-диагностическая ReOxy-терапии. Это высокоэффективный способ повышения функциональных резервов организма.

Все санатории и профилактории Приозерья в летний сезон заняты практически на 90 %. Отдохнуть можно и в гостеприимных комплексах, туристических автостоянках, приобретает популярность и пешеходный экотуризм. Цель белорусского нарочанского курорта не только оздоровление, но и сохранение уникального природного ландшафта.

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