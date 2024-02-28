Все школы Беларуси с 1 сентября перейдут на новые условия организации питания учащихся

С 1 сентября все школы страны перейдут на новые условия организации питания учащихся. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец на заседании коллегии Министерства образования "Об итогах работы Министерства образования Республики Беларусь за 2023 год и основных задачах на 2024 год", сообщает БЕЛТА.

"Ведется системная работа по организации питания учащихся. В прошлом году по поручению правительства был реализован пилотный проект. С 1 сентября 2023 года 67 % школ перешли на новые условия организации питания школьников, с 1 января 2024 года - уже 76 % школ. С 1 сентября 2024 года мы должны полностью перейти на данные подходы", - проинформировал Андрей Иванец.

В проект по внедрению новых принципов организации питания первоначально были включены 15 городских школ и гимназий, а также шесть школ в сельских населенных пунктах. Затем география существенно расширилась. Во время эксперимента учащиеся протестировали около 500 блюд, около 300 самых популярных из них вошли в информационный сборник технологических карт, любое учреждение образования может им пользоваться.

В актовом зале Национального центра художественного творчества детей и молодежи прошло заседание коллегии Министерства образования "Об итогах работы Министерства образования Республики Беларусь за 2023 год и основных задачах на 2024 год". В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко и заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий. На заседание коллегии были приглашены депутаты Национального собрания Беларуси, представители республиканских органов госуправления, иных государственных организаций, подчиненных правительству Беларуси, республиканских общественных объединений.