Все тайны природы Беларуси - в документальных фильмах Игоря Бышнева на "Беларусь 24"

Белорусская природа - удивительная, неповторимая, загадочная. Наша страна - это край голубых озер, густого лесного массива и живописных лугов. Несмотря на глобализацию, разнообразная растительность занимает 93,1% территории, а дикие леса составляют 1/3 зеленого покрова страны. Были ли вы в настоящем лесу? Вы даже не представляете, какие тайны скрываются под сводами деревьев. Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие и познакомиться с дикой природой Беларуси.