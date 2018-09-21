Все тайны природы Беларуси - в документальных фильмах Игоря Бышнева на "Беларусь 24"

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Белорусская природа - удивительная, неповторимая, загадочная. Наша страна - это край голубых озер, густого лесного массива и живописных лугов. Несмотря на глобализацию, разнообразная растительность занимает 93,1% территории, а дикие леса составляют 1/3 зеленого покрова страны. Были ли вы в настоящем лесу? Вы даже не представляете, какие тайны скрываются под сводами деревьев. Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие и познакомиться с дикой природой Беларуси.
Серия документальных очерков анималиста Игоря Бышнева покажет все многообразие флоры и фауны нашей страны. Каждый фильм расскажет о жизни обитателей белорусской природы в течение года: как меняется их поведение с приходом зимы, как подрастает их потомство, где животные находят пропитание. Вас точно поразят редкие кадры зубров, волков, оленей, диких птиц и других, от них захватывает дух.
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