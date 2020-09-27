Все цели, поставленные перед учениями "Славянское братство 2020", достигнуты

Военная кооперация и надежная защита границ. Все цели, поставленные перед учениями "Славянское братство", достигнуты. К этому моменту войска, участвующие в маневрах, покинули полигон и направляются в места постоянной дислокации. Итак, какие выводы из прошедших учений уже можно сделать. Во-первых, сформирована сводная батальонная тактическая группа войск Беларуси и России для выполнения задач по охране Союзного государства. Об этом журналистам Агентства теленовостей в эксклюзивном интервью рассказал командующий Силами специальных операций Вадим Денисенко.







Во-вторых, в рамках учений была проведена одна из самых масштабных операций по переброске российских войск на западный рубеж Союзного государства. А участие в маневрах российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22 окончательно доказало всем, что западные рубежи Беларуси надежно защищены. Самые яркие моменты "Славянского братства 2020" в своем материале собрал Юрий Шевчук, который на протяжении всего второго этапа учений находился на полигоне "Брестский".

Примерно таким образом нам журналистам приходится добираться до некоторых локаций полигона. Дорога настолько плохая, что проехать может лишь грузовой военный МАЗ.





Учения "Славянское братство 2020" приехали освещать десятки журналистов

Такой повышенный интерес не просто так. Когда было объявлено о втором этапе маневров и привлечении к ним около 6 000 военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники, стало понятно, что учения обещают стать самыми масштабными за последние несколько лет. Так и получилось, некоторые тактические эпизоды были отработаны не только с размахом, но и впервые. Например, переброска батальона 217 полка воздушно-десантной дивизии ВДВ России на западные границы Союзного государства. 20 самолетов Ил-76 доставили в район условных боевых действий 40 единиц техники и 165 бойцов. За всю историю белорусско-российских учений это самое крупное десантирование войск на Брестском полигоне.На протяжении всех дней в небе работала не только транспортная, но и боевая авиация, представленная самолетами МиГ-29, Су-30, Як-130. После десантирования военные из Беларуси и России рассредоточились по боевым машинам и выдвинулись в сторону условного противника для поиска бандформирований. Этот тактический эпизод должен был показать, насколько бойцы из двух стран понимают друга. Вот, например, десантники из Пскова прикрывают наших ССОшников.

"Славянское братство" было направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с договоренностями между Беларусью и Россией

От российской стороны в учениях было задействовано около 1000 человек и 100 единиц техники. Во время первого этапа войска стали работать как единый организм. Поэтому на активной фазе - слаженность на высшем уровне. Напомним, "Славянское братство 2020" в первую очередь было направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями между Беларусью и Россией. Еще одна задача маневров - дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства. И как рассказал нам в эксклюзивном интервью по завершении учений командующий ССО Беларуси, поставленные цели достигнуты.

Учения прошли и на других полигонах Беларуси: Гожском, Обуз-Лесновском и Ружанском

На данный момент уже отработан ряд задач, которые выполнили дежурные силы по противовоздушной обороне. ВВС Беларуси в тесной связке совместно с российскими коллегами отработали патрульное сопровождение самолетов транспортной авиации и стратегических бомбардировщиков. Также же в рамках "Славянского братства 2020" 6 дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка совершили полет над территорией Беларуси и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне "Ружанский". Все учебные цели поражены. А российские бомбардировщики Ту-160, пролетев вдоль белорусских границ, показали всем, что западные рубежи границ под надежной охраной.

По результатам учений военные получили самые высокие оценки от командования