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Все виды трудовых пенсий вырастут в Беларуси с 1 февраля

Решением главы государства в Беларуси с 1 февраля на 10% повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале составит 811 рублей и увеличится к январю текущего года на 75 рублей. А годовой рост (то есть по сравнению с февралем 2023-го) составит 140 белорусских рублей или 21%.

Повысится на 10,6% и бюджет прожиточного минимума: он составит почти 407 рублей. Такой рост обусловлен в первую очередь изменением качественного состава минимального набора продуктов питания. В связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются отдельные социальные выплаты. Увеличатся пособия на детей.

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