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"Все включено". В Смолевичах готовят к сдаче новый жилой комплекс
Социальная инфраструктура формата "Все включено". В Смолевичах готовят к сдаче новый жилой комплекс для местных жителей и новоселов из Минска. За последний год в Смолевичах вырос новый квартал. Это примерно десяток домов. Среди многоэтажек уже появился и первый в городе-спутнике торгово-развлекательный центр. На прошлой неделе открылся новый детский сад на 230 мест. Совсем скоро здесь построят поликлинику и решат вопрос с транспортной логистикой.
Технологию типового строительства в скором времени применят также и в Руденске, Логойске и Дзержинске. При этом комфорт жизни в городах-спутниках планируют вывести на уровень крупнейших областных центров страны.
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