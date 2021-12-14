Все внимание детям - в стране стартует республиканская благотворительная акция "Наши дети"

Непростая внешнеполитическая ситуация отнюдь не повод, чтобы взрослые проблемы оставили без чуда тех, кто в него верит.

По традиции в эти предновогодние недели в стране стартует республиканская благотворительная акция "Наши дети". На протяжении месяца руководители министерств и ведомств, компании и общественные организации посещают детей в домах-интернатах, в опекунских семьях, больницах и реабилитационных центрах, чтобы поздравить ребят с новогодними праздниками и вручить подарки. Без внимания не останутся и дети беженцев, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе. Кадры первого дня доброго предновогоднего марафона собрала Светлана Чернова.

Зажигательные песни, сказочные персонажи и новые знакомства! Предновогодняя атмосфера сегодня окутала Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Здесь собрались более полутысячи ребят из всех регионов страны, чтобы увидеть старт самой волшебной, доброй, республиканской благотворительной акции "Наши дети".

Подарки, поздравления, концерты и перфомансы сказочных персонажей. Ежегодно во время акции представители госуправления, власти, общественных организаций посещают интернаты, приемные семьи, больницы, чтобы поздравить ребят с новогодними праздниками и вручить подарки.

Ключевой момент, это то мероприятие, которое пройдет с участием главы государства 27 декабря во Дворце Республики. "Волшебная сказка" будет показана нашим детям. Это более двух с половиной тысяч ребят со всей страны. Наша задача, чтобы теплоту и доброту, которую дарят взрослые, дети передавали своим сверстникам, в трудную минуту могли добрым словом, хорошим делом, поступком поддержать своих ровесников. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Предновогодний праздник сегодня заглянул и в Дом ребенка № 1. Здесь 55 воспитанников: это дети, оставшиеся без родительского попечения, сироты, ребята с врожденными пороками развития. 20 человек из всех подопечных находятся на аппарате ИВЛ, им оказывают паллиативную помощь. В роли добрых волшебников выступили профсоюзы Московского района столицы и предприятие "Горремавтодор". Для ребят подготовили сладкие угощения, развивающие игры и теплые одеяла.













Мы оказываем паллиативную помощь не только тем 20 детям, которые вот здесь находятся, но и 270 людям по Минску. Это тоже наши дети, они находятся под наблюдением в поликлиниках Минска. Светлана Тулупова, главврач Дома ребенка № 1 для детей с органическим поражением ЦНС и психики г. Минска

Пели и танцевали, читали литературные произведения и ставили спектакли… Инклюзивный фестиваль творчества "Зажги свою звезду" дал старт благотворительной акции "Наши дети" в Минской области. В Дзержинском городском доме культуры около 300 ребят демонстрировали свои таланты в разных направлениях. Работала и хендмейд-выставка: дети представили около 150 работ.

Добрые волшебники - волонтеры Белорусского государственного университета культуры и искусств - навестили сегодня ребят Ивенецкого дома-интерната для детей с особенностями физического развития. Это подшефное социальное учреждение БРСМ. Каждому подарок и самое ценное - внимание.

Поздравить с Новым годом маленьких и юных белорусов уже изъявили желание более 90 организаций. Планируется, что в период акции они посетят около 150 учреждений здравоохранения и социальной защиты.