Все задачи будут выполнены точно и в срок: работает подразделение "Буран"

"Шторм", "Тайфун", "Циклон", "Смерч". Объединяет эти стихии милицейский спецназ. За последнее время в Беларуси создано 9 специальных подразделений внутренних войск. Одно из них "Буран" - Гомельское подразделение специального назначения уже полгода круглосуточно на страже нацбезопасности. Отряд был создан в мае прошлого года на базе войсковой части 5525. Все это говорит о том, что во внутренних войсках продолжают усиливать спецназовскую составляющую. К слову, именно на бойцов спецподразделений внутренних войск государство возлагает "большие надежды в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями". Продолжит тему Александр Камович.

Рождение легенды. 2 мая 2023 года именно тогда весной и был создан отряд "Буран" на базе войсковой части 5525. Основой нового подразделения стали бойцы Гомельской милицейской бригады.





Защищать Родину - это, наверное, долг каждого мужчины. А почему именно спецподразделение "Буран"? Потому что на сегодняшний день в нашем городе это самое боеспособное подразделение, в котором можно служить и в котором нужно служить, можно развиваться, показывать какой-то результат. Боец отряда "Буран" ВВ МВД Беларуси

При отборе в спецподразделение от кандидатов требуют серьезную физическую и, что немаловажно, психологическую готовность. Ведь такая служба связана с риском для жизни.

На данном этапе нам помогает инструктор СОБРа, приезжает, проводит занятия, также другие подразделения. Работаем совместно с сотрудниками МВД. Это уже отличается от того, что было ранее. Т.е. ранее были просто занятия по боевой подготовке, здесь уже добавилось как выполнение служебно-боевых задач, так соответственно уже более серьезные занятия по подготовке. Боец отряда "Буран" ВВ МВД Беларуси

Поменялись как подходы в подготовке, так и задачи - именно борьба с диверсионными группами, вооруженными формированиями, защита границы, а также силовая поддержка сотрудников МВД. И в целом минувший год во внутренних войсках был объявлен годом образования новых подразделений.





За последнее время были организованы 9 отрядов спецназа, которых тренируют опытные инструктора с боевым опытом. "Рысь", "Беркут", "Шторм", "Тайфун", "Циклон", "Смерч", "Честь", "Торнадо" и "Буран".

Разносторонний спектр задач, все возможные. На сегодняшний день заступает ежедневно дежурная группа, которая по звонку готова выдвинуться в кратчайшие сроки и выполнить любую задачу, которая будет поставлена. Нет какого-то определенного - это мы делаем, это не делаем. Все задачи на территории области будут выполнены бойцами "Бурана". Заместитель командира отряда "Буран" ВВ МВД Беларуси

