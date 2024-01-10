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Все задачи будут выполнены точно и в срок: работает подразделение "Буран"
"Шторм", "Тайфун", "Циклон", "Смерч". Объединяет эти стихии милицейский спецназ. За последнее время в Беларуси создано 9 специальных подразделений внутренних войск. Одно из них "Буран" - Гомельское подразделение специального назначения уже полгода круглосуточно на страже нацбезопасности. Отряд был создан в мае прошлого года на базе войсковой части 5525. Все это говорит о том, что во внутренних войсках продолжают усиливать спецназовскую составляющую. К слову, именно на бойцов спецподразделений внутренних войск государство возлагает "большие надежды в борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями". Продолжит тему Александр Камович.
Рождение легенды. 2 мая 2023 года именно тогда весной и был создан отряд "Буран" на базе войсковой части 5525. Основой нового подразделения стали бойцы Гомельской милицейской бригады.
Защищать Родину - это, наверное, долг каждого мужчины. А почему именно спецподразделение "Буран"? Потому что на сегодняшний день в нашем городе это самое боеспособное подразделение, в котором можно служить и в котором нужно служить, можно развиваться, показывать какой-то результат.
При отборе в спецподразделение от кандидатов требуют серьезную физическую и, что немаловажно, психологическую готовность. Ведь такая служба связана с риском для жизни.
На данном этапе нам помогает инструктор СОБРа, приезжает, проводит занятия, также другие подразделения. Работаем совместно с сотрудниками МВД. Это уже отличается от того, что было ранее. Т.е. ранее были просто занятия по боевой подготовке, здесь уже добавилось как выполнение служебно-боевых задач, так соответственно уже более серьезные занятия по подготовке.
Поменялись как подходы в подготовке, так и задачи - именно борьба с диверсионными группами, вооруженными формированиями, защита границы, а также силовая поддержка сотрудников МВД. И в целом минувший год во внутренних войсках был объявлен годом образования новых подразделений.
За последнее время были организованы 9 отрядов спецназа, которых тренируют опытные инструктора с боевым опытом. "Рысь", "Беркут", "Шторм", "Тайфун", "Циклон", "Смерч", "Честь", "Торнадо" и "Буран".
Разносторонний спектр задач, все возможные. На сегодняшний день заступает ежедневно дежурная группа, которая по звонку готова выдвинуться в кратчайшие сроки и выполнить любую задачу, которая будет поставлена. Нет какого-то определенного - это мы делаем, это не делаем. Все задачи на территории области будут выполнены бойцами "Бурана".
Учитывая такой функционал, их лица закрывают балаклавы, на форме лишь отличительный шеврон. Но можно даже не сомневаться - все задачи будут выполнены незамедлительно, точно и в срок. Ведь это работает "Буран".
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