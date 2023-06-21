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Всебелорусская минута молчания

22 июня - одна из самых печальных дат в истории Беларуси. В этот день началась Великая Отечественная война, унесшая жизни каждого третьего белоруса. На территории страны уничтожено более 11,6 тыс. населенных пунктов.

Сегодня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, почтим память каждого, кто ценой своей жизни сохранил мир на нашей земле.

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