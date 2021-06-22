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Всебелорусская минута молчания

Всебелорусская минута молчания - дань памяти тем, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, тем, ктопогиб в тылу от голода и лишений, всемзамученнымв фашистской неволе.


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