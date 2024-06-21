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Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12:00

Всебелорусская минута молчания пройдет 22 июня в 12:00

Всебелорусская минута молчания, посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, состоится 22 июня в 12:00.

Принять участие в республиканской акции может каждый. Для этого в 12:00 нужно на минуту остановиться и вспомнить тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.

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