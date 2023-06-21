22 июня - одна из самых печальных дат в истории Беларуси. В этот день началась Великая Отечественная война, унесшая жизни каждого третьего белоруса. На территории страны уничтожено более 11,6 тыс. населенных пунктов.

В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа почтим память каждого, кто ценой своей жизни сохранил мир на нашей земле. Всебелорусская минута молчания состоится 22 июня в 12:00 по минскому времени. Присоединиться может каждый.