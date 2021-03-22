Всебелорусская молитва. Тысячи белорусов пришли к хатынскому Вечному огню

Всебелорусская молитва продолжалась и сегодня. С самого утра тысячи белорусов стекались к хатынскому Вечному огню. Возложить цветы приехали представители Совета Министров, депутаты, представители СМИ, студенты и другие неравнодушные белорусы.



Минуты молчания и сильные эмоции в эпицентре самой страшной трагедии собрала Лидия Заблоцкая.



Запись июля 1969. Десятки тысяч людей на открытии мемориального комплекса на месте Хатыни. В кадре Иосиф Каминский - тот самый непокоренный страшной трагедией. Пока огонь разрушал каждую живую клетку односельчан, пока фашисты обстрелом убивали маленьких детей, которые бежали в огне, пытаясь выжить, он, уже сам на последнем дыхании, обгоревший, пытался спасти своего сына. Не вышло. Мальчик умер на руках у отца. И каждый раз, захлебываясь от слез, он умолял и после войны: "Берегите мир". Беспощадная смерть своего ребенка, всего своего окружения - самый страшный стоп в жизни. И именно благодаря памяти Каминского воскресли все 149 имен.



78-я годовщина трагедии в Хатыни

И каждую семью собрали здесь вновь, правда, уже в металлических буквах, посмертно. Раньше на этом месте находился дом. А сегодня вместо приятных бытовых хлопот пустота. Вместо детских разговоров и смеха пронзительно бьет колокол. И сегодня каждый гость сворачивает сюда, в открытую калитку, чтобы прочувствовать весь ужас войны. И молча зайти в гости.



Исключительно по личному желанию - не просто возложить цветы. Разделить боль и восстановить в памяти события 22 марта 1943. С 10 утра здесь сложилась лента из неравнодушных, которая не прерывалась ни на секунду.





"Очень плакала, когда нас подвели к месту, где детские игрушки лежат. Не могла отойти, спрашивала у мамы, почему так вышло? За что? А сейчас, когда ты в более сознательном возрасте, понимаешь - то, что здесь происходило, это страшно, жутко".



"Первое чувство, когда мы сюда приезжаем, это мандраж. Мы вспоминаем, что происходило тут, что нам рассказывали. Нынешнему поколению нужно сюда приезжать, смотреть. Мне кажется, стали забывать. Нужно напоминать. Это действительно было больно, мы должны это ценить".



Дорога памяти

От въездной аллеи до Вечного огня - лишь часть республиканской живой дороги памяти. И здесь тысячи белорусов. Кромешную тишину разрывали лишь трагические аккорды и колокола. Всебелорусская молитва без пауз.

И без высокопарных слов. Каждый оставлял позади мысли о работе и не спеша шел той же дорогой, где днем понедельника 78 лет назад немцы штыками гнали безвинных белорусов. У них не оставалось ни единого шанса выжить. Мало кто тогда, в панике, понимал - это последние секунды личной истории.



78-я годовщина трагедии в Хатыни





Один из уроков Хатыни - у зла нет национальности. Важные страницы трагедии уже рассекречены. Когда ради корки хлеба и лучшей жизни свои же предавали, хотели отомстить советской власти и безжалостно исполняли приказы фюреров.



И здесь действительно неважно, какое место рождения в паспорте. Остаться человеком, пожалуй, сегодня куда важнее. Акция памяти, скорби и во имя человечности - с главной целью. Чтобы сводки международных новостей все же осознали и учли трагедию Хатыни.



Никогда не забудем





Все три тысячи человек, пересекшие сегодня 5-километровый рубеж, склоняли головы у Вечного огня. В память каждого третьего, чью жизнь оборвала нацистская ненависть, жажда превосходства над всеми нациями мира. Некоторые не могли спокойно давать комментарии: перехлестывали эмоции от осознания всего ужаса.

И ни одна организация не проигнорировала День памяти. Десятки тысяч живых цветов - как символ все еще живой в сердцах Хатыни. От высших руководящих лиц страны, районных производств, университетских активов и представителей СМИ. Конечно, здесь стираются любые должности и дистанции. Каждый - от руководителя до ребенка, от медийного лица до студента - объединен скорбью и болью за весь белорусский народ.