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Всебелорусская пионерская елка собрала 320 активистов
В Минск сегодня приехали и 320 лучших пионеров и октябрят из всей страны на первую елку республиканского движения. Актеры театра эстрады подготовили для ребят новогодний мюзикл. После представления каждый пионер получил сладкий подарок.
Пионерская акция "Чудеса на Рождество" продолжится до 7 января. Октябрята приедут в детские дома с подарками и праздничными концертами для малышей.
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