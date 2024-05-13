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Всебелорусские детские игры победителей онкологии завершились в Раубичах
Три насыщенных майских дня со старыми и новыми приятелями в антураже знаменитого спорткомплекса "Раубичи"с азартом, спортивным накалом и яркими впечатлениями. В такой атмосфере в Раубичах прошли шестые Всебелорусские детские игры победителей, которые объединили 47 ребят в возрасте от 9 до 17 лет с одной общей историей. Все эти мальчишки и девчонки в прошлом перенесли коварную и серьезную болезнь - онкологию, но сегодня все они находятся в ремиссии. Бег, плавание, настольный теннис, шахматы и мини-футбол - это спортивная составляющая проекта, по вечерам же - это дружеские посиделки, общение, мастер-классы. На память уже по традиции ребята увезли массу подарков и самых добрых и искренних воспоминаний.
Ребята уже разъехались по своим домам. Многие через год вновь возвратятся на "Игры ". Организаторы же, главным из которых является благотворительный фонд "Прикосновение к жизни", всерьез мечтают о том, что география Всебелорусских игр победителей когда-нибудь расширится и в гости к нашим ребятам приедут парни и девчонки из других стран.
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