Всебелорусские детские игры победителей онкологии завершились в Раубичах

Три насыщенных майских дня со старыми и новыми приятелями в антураже знаменитого спорткомплекса "Раубичи"с азартом, спортивным накалом и яркими впечатлениями. В такой атмосфере в Раубичах прошли шестые Всебелорусские детские игры победителей, которые объединили 47 ребят в возрасте от 9 до 17 лет с одной общей историей. Все эти мальчишки и девчонки в прошлом перенесли коварную и серьезную болезнь - онкологию, но сегодня все они находятся в ремиссии. Бег, плавание, настольный теннис, шахматы и мини-футбол - это спортивная составляющая проекта, по вечерам же - это дружеские посиделки, общение, мастер-классы. На память уже по традиции ребята увезли массу подарков и самых добрых и искренних воспоминаний.