Всебелорусский крестный ход прибыл в Минск

Пятый Всебелорусский крестный ход преодолел последние километры. Духовный проект 26 августа прибыл в Минск.

Паломники вышли из Жировичей 9 дней назад и за это время прошли около 250 км, посетили четыре епархии и более 20 храмов.

Заключительный участок пути крестоходцы прошли по столице от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору. Здесь проходит праздничная соборная Божественная литургия.

26 августа Православная Церковь празднует день обретения Минской иконы Божией Матери - одной из главных святынь белорусской земли.