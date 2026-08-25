Всебелорусский крестный ход продолжается - на каком отрезке пути верующие

Всебелорусский православный крестный ход продолжает маршрут из Жировичей в Минск. Путь многодневный, преодолевают его паломники исключительно пешком.

V Всебелорусский крестный ход все ближе к своей конечной точке маршрута - городу-герою Минску. 23 августа "крестоходцы" преодолели границу от Гродненской области к Минской, далее остановились в Ракове, а 25 августа с раннего утра пошли в Аксаковщину. На данный момент паломники находятся в деревне Новое Поле.

Сергей Мелешко, руководитель Всебелорусского крестного хода:

"Крестный ход тяжелый, но он благодатный. Много трудностей пришлось преодолеть. Время очень быстро пролетело, не успели оглянуться - уже восьмой день пути. Сегодня идет порядка 600 человек, в выходные было более 700".

Пока "крестоходцы" держат путь в Заславль.