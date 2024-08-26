Всебелорусский крестный ход прибыл в Минск

250 километров в молитве. Всебелорусский крестный ход сегодня достиг своей кульминации в Минске. В соборной литургии, которую возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, объединились тысячи верующих. Алтарь засиял прямо у стен Свято-Духова кафедрального собора.

Торжественная служба прошла в сопровождении хора. В общей молитве особо чтили Минскую икону Божьей Матери, ее день сегодня в православном календаре. Очереди из верующих и к святыням, сопровождавшим 9-дневный крестный ход. К ковчегу с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного, чтимой копии чудотворной иконы Божией Матери Жировичская и списку чудотворной иконы Божией Матери Минская.