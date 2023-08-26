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Всебелорусский крестный ход завершается в Минске

Последние километры Всебелорусского крестного хода. Сотни верующих уже в Минске. Сегодня путь крестоходцев занял 10 километров. Шествие началось с литургии в Вознесенской церкви агрогородка Ждановичи. В пути паломники уже два часа, их можно встретить на проспекте Победителей. В 10 утра верующие объединятся в Свято-Духовом кафедральном соборе.

В этом году молитва крестоходцев растянулась на 250 километров. Путь от Жировичей через 4 епархии и 18 храмов, которые посетили паломники за 9 дней.

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