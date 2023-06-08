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Всебелорусский крестный ход "Жировичи - Минск" пройдет 18-26 августа
В год 850-летия преставления преподобнойЕвфросинии Полоцкой на белорусских землях по благословению Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси пройдет большой крестный ход из Свято-Успенского Жировичского монастыря в Минский Свято-Духов кафедральный собор, пишет sb.by.
За 9 дней паломники пройдут примерно 250 км. Их маршрут будет пролегать через 4 епархии и 18 храмов.
К участию в крестном ходе приглашаются все желающие из Беларуси и зарубежья. Присоединиться к шествию можно на любом отрезке пути.
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