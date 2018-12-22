ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Всебелорусский новогодний марафон добра пришел в столичный детский дом № 3

Акция "Наши дети" продолжает праздничное шествие по стране. Каждый день на карте добрых дел зажигаются новые яркие точки. Одной из них сегодня стал столичный детский дом № 3. В гости к ребятам с новогодними подарками приехала Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова. Большой праздник объединил самых маленьких воспитанников. Они увлеченно делились своим творчеством со зрителями и даже вместе закружились в праздничном хороводе.

Для ребят подготовили не только сладкие угощения. Теперь в детском доме появится новое кухонное оборудование, необходимое для детей с особенностями развития, а также современные компьютеры.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все