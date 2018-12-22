Всебелорусский новогодний марафон добра пришел в столичный детский дом № 3

Акция "Наши дети" продолжает праздничное шествие по стране. Каждый день на карте добрых дел зажигаются новые яркие точки. Одной из них сегодня стал столичный детский дом № 3. В гости к ребятам с новогодними подарками приехала Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова. Большой праздник объединил самых маленьких воспитанников. Они увлеченно делились своим творчеством со зрителями и даже вместе закружились в праздничном хороводе.

