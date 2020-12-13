Всебелорусское народное собрание. Большая стратегия

Тема, которая на неделе в информационном поле прошла красной нитью. Всебелорусское народное собрание. Пожалуй, самый большой в стране форум. Площадка для обсуждения самого важного и актуального. Открыто и всенародно. Ее по праву называют народным вече. Ведь это возможность для диалога общенационального масштаба.

Народную встречу планируют в начале нового года. Так что, подготовка в разгаре. В центре внимания - стратегия развития страны на пять лет. И это не только социально-экономический срез задач. Но и общественно-политический (как ответ на запрос времени).



На неделе президент потребовал не просто серьезного подхода к этой работе, а, пожалуй, главного - объективности

Ведь можно сколь угодно рассуждать о достижениях, но куда важнее определить недостатки. Чтобы двигаться вперед, нужно четко представлять слабые позиции экономической и общественно-политической реальности. В общем, реальный взгляд на проблемы. Вот главная задача подготовки к этому важнейшему событию года.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

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