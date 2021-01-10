ВНС - ни отменить, ни поспорить. Остается - вредить и бойкотировать, покусывать и плеваться

"Не съем так понадкусываю". Примерно так народная мудрость описывает тех, кто из личной зависти и злобы и сам ничего не создает, и чужое готов испохабить. И речь вовсе не о рождественских и новогодних столах, а о кухне социально-политической. С одной стороны за столом общенационального диалога - большая часть общества, с другой - вокруг стола засуетились старая оппозиция, дама с котлетами, десяток дезертиров и перебежчиков, телегам-экстремисты и самоназначенные боссы разного рода грантоедских кормушек.



И ладно бы хотели что-то на белорусский стол добавить. Конструктив какой, инициативу дельную. Так нет же. Либо нахамить и подраться, либо в общее блюдо плюнуть, либо посуду побить и стол перевернуть. Так образно мы на самом деле описали подготовку к важнейшему событию ближайших пяти лет - Всебелорусскому народному собранию. Нашему народному вече. Оно собирает все предложения с общенационального диалога, формирует главные тренды, является нашей суверенной традицией народовластия.Ни отменить, ни поспорить с таким авторитетным собранием оппоненты не в состоянии. Остается одно: вредить и бойкотировать, покусывать и плеваться.

О том, как планируют, спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.Здравствуйте, коллеги. Возятся все те же знакомые попрошайки со столов американских и польско-балтийских.

Ртов много, перепадает мало. Вот и гадают, как на белорусский стол ноги закинуть

Оно ведь как получилось: для одной мастерицы домашних котлет дом предоставили,а вот остальных беглых не балуют. В социальных сетях уже десятки приютов показали. С суповыми наборами и тараканами в номерах. Обидно, досадно, вот и стараются кто во что горазд. Уже десяток всяких там советов, платформ и штабов насоздавали - не упомнить, а столы не ломятся. У западных партнеров сейчас у самих не густо - карантины, локдауны, паника, протесты и дефицит. Вот и выходит дилемма булгаковская: а где они харчеваться будут? Используя их терминологию, первыми опомнились "бывшие прикорытники" Пал Палыч и Валерий Вильямович. Осознав, что по совокупности грехов и подлости их за белорусский общенациональный стол диалога не позовут, начали создавать свои. Следом фокус повторили всякие там Гадимовичи, стачкомовцы, старая оппозиция, новые "невероятные", хранители общаков и прочая публика. Словом, столов стало много, а харчей на них все равно мало.





Через уличный шабаш делегатов не выдвинешь

А тут еще белорусское общество и народные депутаты всех уровней по инициативе президента решили закрепить наши белорусские круглые столы в своей политической традиции - на всебелорусском вече. Шестом в суверенной истории. И вот тут опять же их сленгом - совсем "подгорело". Первая мысль была - пойти, напроситься. Но вот незадача, думающие и конструктивные уже там, а через уличный шабаш делегатов не выдвинешь. Вот послушайте, с одного из совещаний Цепкало утекло (видео).



Вслушайтесь, пожалуйста, люди, кричавшие, что их миллионы даже в Минске, даже 10% собрать не могут. И это правда, которую только между собой и могут проговаривать. Если не съесть, то понадкусывать. Дальше участники шапито вовсю обсуждают, как белорусское единство дискредитировать. Вы заметили, на кого опирается Цепкало. На Лебедько и диаспору. Т.е. замшелую оппозицию и людей, которые в нашей стране не живут и жить в большинстве не собираются. С такими делегатов не выдвинешь и на собрание не пойдешь. Включают план Б - требовать, и заграница нам поможет. Все по кругу.

Следом за туристом Вильямовичем засучил ручонками Пал Палыч, а то забудут еще. Хорошо разбирается он всего в двух вещах: как устроен багажник дипломатической машины на случай побега и как развалить белорусский театр. Последний навык беженец решил использовать, чтобы развалить… Всебелорусское собрание. А для важности пригрозил арестовать и люстрировать всех, кто в нем участие примет. Про белорусских делегатов-патриотов забудьте - ручонки у вас, Пал Палыч, коротки.





Но одного бывшего делегата вы с вашими хозяевами арестовать можете. Это делегат под номером 261 от Первомайского района Минска. Правда, образца 2016 года. Зовут его Валерий Цепкало. Вас, Пал Палыч, терпеть не может, живет в эмиграции пососедству - берите и арестовывайте. С Вильямовича не убудет, на нем и так уже две уголовные статьи висят, будет третья - от вас.

Напятом Всебелорусском собрании Цепкало собирался выселить из Минска промышленные предприятия

А знаете, с какими идеями шел "позорный" Цепкало (это эпитет Пал Палыча, не мой) на пятое Всебелорусское? Мы напомним. Собирался выселить из Минска промышленные предприятия. Чтобы загибались без господдержки и заказов. Чтобы глаза не мозолили. Это вас, "Горизонт", МАЗ, МТЗ, "Луч" и "Планар", касалось. На ваше место "позорный" Цепкало хотел прописать своих протеже-стартаперов. Как будто места им в Минске не хватало. Такая была у "позорного" Цепкало людоедская позиция. Вот за нее и как делегата прошлого ВНС пусть и посадит вас "второй свежести" Пал Палыч.

Только не подумайте, что нафталиновая оппозиция не мечтает о цветах и мороженом с чужого стола. Намедни собрались они в закрытом чате и стали решать, что с народным единством делать. Кто собрался? БНФ, если помните таких. ОГП - не путать с ОПГ, организованной преступной группой. Зеленые. Ну как "зеленые", тоже БЧБ с оттенками. Плюс "Грамада" и БПЛ "СМ" - не путать с БДСМ, расшифровывать не буду, хотя страдают ерундой тоже с удовольствием. О чем говорили? Слушаем.

Старый БНФовский принцип: чем хуже стране, тем им лучше



Т.е. эти политиканы не способны предлагать. Они умеют только разрушать любые конструктивные инициативы снизу. От любых социальных групп, кроме своих сект. Разрушать даже то, что вы еще не успели, но хотели бы предложить в повестку Всебелорусского вече. Нигилисты - что с них взять. Старый БНФовский принцип: чем хуже стране, тем им лучше. Обратите внимание - БНФ побоялся вынести вопрос собрания на общий сход, решали кулуарно. А знаете почему? Потому что в регионах есть десяток партийцев, для которых страна важнее амбиций. Они принимали участие в площадках национального диалога. Они - думающие люди, а не члены секты.





А знаете, что еще обсуждала нафталиновая оппозиция? Как рекрутировать в свои ряды "диванную гвардию" - обитателей дворовых чатов. Но завербовать их так, чтобы не дать им голоса. Чтобы ходили кругами послушно, как ходят по команде польских сетевых экстремистов. Кричать можно - предлагать нельзя. А еще лучше, если власть всех администраторов деструктивных чатов во время этой незаконной сходки разом в одном месте всех накроет. Пошуметь можно будет даже за границей.

Лишить всех конкурентов анонимности, собрать в одном месте и посадить чужими руками



А что, отличный план! Лишить всех конкурентов анонимности, собрать в одном месте и посадить чужими руками. Какое единство? Какой диалог? Тут люди деньги и покровительство делят. План приняли, а заодно решили в хвост госпожи Тихановской пристроиться. Чтобы слить ее потом, как сливали уже не раз - Гончарика, Козулина, Милинкевича и Некляева. Почему вы этих господ не помните? Потому что хорошо слили. Те, кто поумнее, из оппозиции "здраду" уже раскрыли. Вот философ Мацкевич свой ультиматум выдвинул. Об этом же и экс-дипломат-перебежчик Игорь Лещеня. После того как его не взяли ни в один из штабов, он задумался о своем "инородном собрании". И главную цель разболтал - вызвать новый социальный взрыв.





У всей сцепившейся за остатки протеста братии всего две опции: спровоцировать взрыв и дискредитировать любое конструктивное начинание

