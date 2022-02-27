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Всебелорусское народное собрание - особая форма народовластия нашей страны


Третье Всебелорусское собрание

Речь на народном вече идет о повышении качестве жизни. В Беларуси есть уверенность в завтрашнем дне. Берется курс на обновление экономики. Будет модернизировано более 300 промышленных предприятий. Беларусь займет первое место в строительстве жилья на одного жителя среди стран СНГ.

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Иностранная оценка Беларуси. К 16-му году страна - очевидный донор стабильности в регионе. Модернизируется промышленность, республика - крупнейший экспортер молочки, возводится своя АЭС, есть ПВТ, собираются электрички европейского качества.

ВНС называют зеркалом национального уклада жизни белорусов. Разбить его пытались неоднократно. И дальше борьба за место под солнцем будет только усиливаться. Беларусь, как и весь мир, вступает в новый этап развития. Впереди много испытаний. Так почему бы уникальному мозговому штурму всей страны под названием ВНС не придать конституционный статус? Это его логическое эволюция. И это было очевидно уже давно.


За четверть века ВНС помогало обеспечивать стабильность в обществе

По новой Конституции именно оно станет высшим органом народовластия и будет наделено стратегически важными полномочиями. К нему перейдет право назначать членов и председателей Верховного и Конституционного судов и Центризбиркома. Будет право законодательной инициативы.

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