Всебелорусское народное собрание - особая форма народовластия нашей страны





Третье Всебелорусское собрание

Речь на народном вече идет о повышении качестве жизни. В Беларуси есть уверенность в завтрашнем дне. Берется курс на обновление экономики. Будет модернизировано более 300 промышленных предприятий. Беларусь займет первое место в строительстве жилья на одного жителя среди стран СНГ.

Иностранная оценка Беларуси. К 16-му году страна - очевидный донор стабильности в регионе. Модернизируется промышленность, республика - крупнейший экспортер молочки, возводится своя АЭС, есть ПВТ, собираются электрички европейского качества.

ВНС называют зеркалом национального уклада жизни белорусов. Разбить его пытались неоднократно. И дальше борьба за место под солнцем будет только усиливаться. Беларусь, как и весь мир, вступает в новый этап развития. Впереди много испытаний. Так почему бы уникальному мозговому штурму всей страны под названием ВНС не придать конституционный статус? Это его логическое эволюция. И это было очевидно уже давно.





За четверть века ВНС помогало обеспечивать стабильность в обществе