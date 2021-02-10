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Всебелорусское народное собрание принимает зарубежных гостей

Среди именитых зарубежных гостей

Среди именитых зарубежных гостей - председатель комитета Совета Федерации по международным делам России Константин Косачев. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. В числе приглашенных и Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

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