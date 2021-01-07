В нашей стране продолжается подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Сейчас идет выдвижение делегатов. Всего ожидается 2 700 человек. Это срез разных слоев населения: тут молодежь, медики, деятели культуры, работники сельского хозяйства и промышленности. Они должны стать рупором для белорусского народа. Каждый из них видит и болевые точки, и в каком ключе должна развиваться страна.



Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на ближайшую пятилетку и направления общественно-политического развития страны.



