Всебелорусское народное собрание пройдет в апреле 2024 года

Он не может изменить тех процессуальных правил, которые установлены нормами уголовно-процессуального законодательства. Если у кого-то были ожидания в этой части, то следует понимать, что Президент не может нарушить нормы закона и принять иные решения, потому что сам УПК это ему не позволяет.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси