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Всебелорусское народное собрание пройдет в апреле 2024 года
Первое Всебелорусское народное собрание по правилам, указанным в нормах обновленной Конституции и законе о ВНС, пройдет в апреле 2024 года. Об этом сообщила журналистам заместитель главы Администрации Президента перед коллегией Министерства юстиции. Также Ольга Чуприс прокомментировала указ главы государства о рассмотрении обращений желающих вернуться на родину, отметив, что разработанный Генпрокуратурой совместно с Администрацией Президента документ интересен с правовой точки зрения.
Он не может изменить тех процессуальных правил, которые установлены нормами уголовно-процессуального законодательства. Если у кого-то были ожидания в этой части, то следует понимать, что Президент не может нарушить нормы закона и принять иные решения, потому что сам УПК это ему не позволяет.
Вместе с тем, заметила Ольга Чуприс, генпрокурор имеет широкий спектр полномочий в области уголовно-процессуального воздействия. Он вправе с учетом обстановки, поступающих обращений, тяжести, возможно, совершенных правонарушений давать определенные гарантии тем людям, которые пожелали вернуться. "И у генпрокурора все возможности для этого есть. В этой части мы предусмотрели все, мне кажется", - сказала замглавы Администрации Президента.
Думаю, что тот указ, который подготовлен, достаточно полно характеризует позицию государства в отношении беглых. Присутствие Минюста там обусловлено наличием руководителя Белорусской коллегии адвокатов. Тоже один из показателей готовности государства защитить интересы тех, кто относится к этой категории.
На встрече в Минюсте 9 февраля подводят итоги работы ведомства за минувший год. На повестке дня в том числе работа над изменением белорусского законодательства в соответствии с обновленной Конституцией и выработка антисанкционных мер.
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