3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Всебелорусское народное собрание - уникальный положительный опыт формирования демократических институтов
Всебелорусское народное собрание - уникальный положительный опыт формирования демократических институтов. Представители партий, общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных организаций - на ВНС звучал голос всех. В этом главное преимущество народного форума. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал замдиректора Института истории и политики Московского педагогического университета Владимир Шаповалов.
Всебелорусское народное собрание прошло несколько этапов. В своем развитии появилось оно в 1996-м. Сейчас оно является конституционным органом власти в Беларуси, и это очень интересный, я бы даже сказал уникальный положительный опыт формирования демократических институтов. Участие во Всебелорусском собрании представителей разных социальных, профессиональных групп делает это собрание собранием представителей, выражающих интересы всего народа. И при этом важно, что наличие Всебелорусского народного собрания не отменяет существование других институтов власти, в том числе законодательных институтов власти, но это дополнительная возможность представительства народа, и те полномочия, которые в настоящий момент получило ВНС, делает этот орган власти, выражающий волю народа, очень важной составляющей белорусской политической практики.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов