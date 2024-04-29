Всебелорусское народное собрание - уникальный положительный опыт формирования демократических институтов

Всебелорусское народное собрание прошло несколько этапов. В своем развитии появилось оно в 1996-м. Сейчас оно является конституционным органом власти в Беларуси, и это очень интересный, я бы даже сказал уникальный положительный опыт формирования демократических институтов. Участие во Всебелорусском собрании представителей разных социальных, профессиональных групп делает это собрание собранием представителей, выражающих интересы всего народа. И при этом важно, что наличие Всебелорусского народного собрания не отменяет существование других институтов власти, в том числе законодательных институтов власти, но это дополнительная возможность представительства народа, и те полномочия, которые в настоящий момент получило ВНС, делает этот орган власти, выражающий волю народа, очень важной составляющей белорусской политической практики.

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)