Всебелорусское народное собрание вызвало большой резонанс

Что делать Западу? Известная тактика: разделяй и властвуй. Что касается информационной политики, то они действуют по двум фронтам. Во-первых, работа внутри коллективного Запада. Под полный контроль взяли все мейнстримные средства массовой информации, даже лидеров общественного мнения. Мы помним, как пресс-секретарь Белого дома собирала блогеров, рассказывая им, как нужно освещать события в стране и в мире. Дальше идет накачивание своего населения информацией, компрометирующей те или иные страны. Почти все построено на лжи, на откровенном хамстве, для того чтобы настроить население своих стран против определенных государств. Для чего это делается? Для того, чтобы дальше можно было принимать любые решения, касаемые этих стран, вплоть до вооруженного вторжения. Мы уже массу примеров видели: с Ливией, Ираком, Югославией. Все эти СМИ и блогеры поаплодируют и скажут: правильно делаете. Наша задача - защитить информационное поле внутри страны. Рассказать людям, что происходит на самом деле, предоставить альтернативную информацию. Это первое. Второе - донести нашу позицию за рубеж, чем мы, в принципе, и занимаемся.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании, зампредседателя Минского городского совета депутатов

