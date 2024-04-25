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Всебелорусское народное собрание вызвало большой резонанс
Всебелорусское народное собрание вызвало большой резонанс. Белтелерадиокомпания в полном объеме транслировала не только главные заявления, но и отклики на них. Выездные студии Агентства теленовостей работали в эпицентре событий. Спикеры сходились во мнениях: тема номер один - безопасность. Два ключевых документа - Концепция национальной безопасности и Военная доктрина - своевременны и актуальны.
Что делать Западу? Известная тактика: разделяй и властвуй. Что касается информационной политики, то они действуют по двум фронтам. Во-первых, работа внутри коллективного Запада. Под полный контроль взяли все мейнстримные средства массовой информации, даже лидеров общественного мнения. Мы помним, как пресс-секретарь Белого дома собирала блогеров, рассказывая им, как нужно освещать события в стране и в мире. Дальше идет накачивание своего населения информацией, компрометирующей те или иные страны. Почти все построено на лжи, на откровенном хамстве, для того чтобы настроить население своих стран против определенных государств. Для чего это делается? Для того, чтобы дальше можно было принимать любые решения, касаемые этих стран, вплоть до вооруженного вторжения. Мы уже массу примеров видели: с Ливией, Ираком, Югославией. Все эти СМИ и блогеры поаплодируют и скажут: правильно делаете. Наша задача - защитить информационное поле внутри страны. Рассказать людям, что происходит на самом деле, предоставить альтернативную информацию. Это первое. Второе - донести нашу позицию за рубеж, чем мы, в принципе, и занимаемся.
Нас хотят втянуть в эту войну. И делают это разными способами, начиная от провокаций, заканчивая этой же самой информационной войной. Потому что сегодняшняя современная война без информационной войны невозможна. Мы видим, что когда хотят вторгнуться в какую-то страну, начинается информационная подготовка. Она может вестись месяцами, годами. Плюс пятая колонна, плюс попытка расколоть страну изнутри, потому что никто так просто нападать не хочет. Надо изначально изнутри расколоть, а потом это делать. Поэтому Военная доктрина и Концепция национальной безопасности - это документы важнейшие. То, что ВНС посвящено именно этому, показывает: мы как раз и боремся за мир, потому что единственный способ избежать войны - это быть очень сильными, становиться еще сильнее.
Безопасность, стабильность - это то, что необходимо человеку просто для жизни. Мы говорим о развитии в том числе. Поэтому и самое важное то, что у нас расширился круг субъектов обеспечения национальной безопасности, и новый орган - Всебелорусское народное собрание - также становится субъектом. И те законодательные моменты, которые были приняты, касающиеся территориальной обороны, народного ополчения, они показывают, что защита и обеспечение национальной безопасности носят всенародный характер.
Те события, которые происходят в мире, те конфликты, которые происходят около нашей границы, заставляют в очередной раз ценить мир и безопасность, которые есть в нашей стране. И, наверное, главное, что сегодня волнует людей - сумеем ли мы сохранить безопасность, мир и развитие. Именно на это направлена и Концепция национальной безопасности, и обновленная Военная доктрина.
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