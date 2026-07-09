"Всего хватает" - что рассказали водители в Гомельской области о ситуации на заправках

Топливо в свободном доступе в необходимом количестве. Это подтверждают водители и гости Беларуси, находящиеся в Гомельской области.

Владимир Ляшков, житель Брянской области (Россия):

"Я нормально оцениваю ситуацию, я бы у себя заправился, но там плохой бензин. У вас хороший бензин, я поэтому и приехал, а так никакого ажиотажа я не вижу. Вопрос в первую очередь в качестве бензина".

Владимир Ляшков

Анна Пономаренко, жительница Добрушского района:

"Приезжаешь - всегда все в наличии. Ничего такого я не замечаю. Все как всегда. Всем всего хватает. Я, например, я приезжаю раз в неделю, поэтому мне достаточно".