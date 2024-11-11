"Всего наилучшего нашим белорусским соседям желаю из Польши!" - белорусов поздравляют в мире

Россия, Украина, Польша, Германия, Финляндия и даже Средняя Азия и США. Весь мир поздравляет Беларусь с Новым годом. Из каждого уголка планеты смотрели новогоднее обращение Президента Беларуси. Процветания, благополучия, а самое главное - мира - желают белорусам и главе государства. Вот лишь некоторые из этих поздравлений, размещенные на нашем YouTube -канале: