Всего 2 женщины в Беларуси проводят трансплантацию печени

Эту профессию называют не иначе как мужской. За спасенными жизнями стоят сотни докторов. И только несколько из них женщины. Всего две представительницы прекрасного пола получили право возглавлять операции по трансплантации печени в нашей стране. Кстати, сегодня мы входим в топ-10 стран по донорству органов и опережаем Австралию, Великобританию и Германию. О бренде белорусской медицины - Юлия Гризунт.



В ночь с 2 на 3 апреля 2008 года Елена Авдей была в команде хирургов, которые творили историю. О первой пересадке печени в Беларуси потом расскажут во многих СМИ отечественных и зарубежных. А Елена на 10 лет станет единственной женщиной в нашей стране, которая проводит трансплантацию печени. Сегодня Елена уже более 30 раз возглавляла трансплантации. А в начале этого года еще одной девушке позволили самостоятельно пересадить печень. Ей стала хирург Виктория Макович. Перед тем как пересадить печень - Виктория Макович неоднократно проводила трансплантацию почек. Признается, после 25-й операции перестала считать. А пересадку этой железы пока возглавила лишь однажды.История молодого врача-трансплантолога, как ни странно, начинается не с мечты стать доктором. Виктория рассказывает, что в медицинский пошла потому, что от дома недалеко, и папа хотел, чтобы в роду появился Айболит, который сможет лечить их большую семью. А дальше - интернатура, распределение, стажировка. Так вышло, что Виктория Макович пришла в 9-ю больницу за год до того, как здесь провели первую пересадку печени. И потому училась у действительно лучших и самых знаменитых на тот момент хирургов. Несмотря на женскую хрупкость и стройное телосложение, ассистируя таким людям, показывать слабость было нельзя.



Может, отчасти потому профессия трансплантолога считается мужской. В хирургическом коллективе минского центра трансплантации всего 4 врача прекрасного пола. Одна из которых, кстати, еще только начинает свой путь. Но, кто знает, может, когда-нибудь и под ее руководством будут спасать жизни самых тяжелых пациентов. В 2019 году здесь прошло около 350 трансплантаций почек и более 80 раз пересадили печень. Чтобы попасть на операционный стол к нашим специалистам, приезжают из всех уголков мира. В этом году в белорусский центр трансплантации обратилось почти 900 пациентов из-за рубежа.



