Всего в школах и гимназиях центрального региона будут учиться 163 тысячи мальчиков и девочек. Это больше чем в прошлом году. Сегодня отметили новоселье и в поселке Колодищи Минского района. Здание, как и в Столбцах, на 720 мест. У школы № 1 в Смолевичах теперь новые возможности для активного образа жизни. Про День знаний со спортивным, культурным и инновационным акцентом - Алексей Кондратенко. (видео)