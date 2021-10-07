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Всех, кто призывает к санкциям против Беларуси, нужно наказывать по закону - мнение экспертов дискуссионного проекта "Понятная политика. Плюс"

Санкции против Беларуси - экономический геноцид и неприкрытая агрессия. Всех, кто к ним призывает, нужно наказывать по закону. Такое мнение прозвучало в дискуссионном проекте АТН "Понятная политика. Плюс". По мнению парламентариев, которые начали рассматривать соответствующий законопроект одним из первых на осенней сессии, до 12 лет лишения свободы для призывающих к санкциям - соразмерное наказание. С них же, по мнению экспертов, можно взыскивать и ущерб, нанесенный государству.

Офшоры политиков и "Досье Пандоры" - еще одна ключевая тема дискуссии. Оказалось, воровать у народа, используя хитроумные схемы, научились 35 бывших и нынешних мировых лидеров. Самое удивительное, в их рядах и политики, которые жестко осуждают другие страны за коррупцию и глухоту к нуждам народа. Проект "Понятная политика. Плюс" доступен также на YouTube-канале "Беларусь 1".

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