Всех, кто призывает к санкциям против Беларуси, нужно наказывать по закону - мнение экспертов дискуссионного проекта "Понятная политика. Плюс"

Санкции против Беларуси - экономический геноцид и неприкрытая агрессия. Всех, кто к ним призывает, нужно наказывать по закону. Такое мнение прозвучало в дискуссионном проекте АТН "Понятная политика. Плюс". По мнению парламентариев, которые начали рассматривать соответствующий законопроект одним из первых на осенней сессии, до 12 лет лишения свободы для призывающих к санкциям - соразмерное наказание. С них же, по мнению экспертов, можно взыскивать и ущерб, нанесенный государству.