Праздничными огнями белорусская столица засияет 15 декабря

Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 15 декабря. Всеми красками засияют сразу 26 елок. Также по всему городу будет россыпь световых шаров и арт-инсталляции.

На площади Независимости, например, установлена центральная городская елка в красно-золотой гамме и с хендмейд-игрушками. А на световых фигурах ушастый символ наступающего года. Вскоре праздничную композицию дополнят четырехметровые цифры 2023. Вокруг главной елки страны на Октябрьской площади вырастет сказочный городок и появятся световые арки.