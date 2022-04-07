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Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения белорусов и россиян от международных соревнований

Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения белорусских и российских спортсменов от международных соревнований. Исполком организации, объединяющей более ста тысяч спортсменов из 143 стран, заявил, что основные принципы олимпизма, изложенные в Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться, и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться.

"Это связано с Декларацией о поддержке Олимпийской хартии, подписанной олимпийцами со всех пяти континентов, где они обязались противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое может помешать спортсмену в реализации своего права участвовать в Олимпийских играх или других крупных спортивных мероприятиях, также олицетворяющих олимпийский дух", - говорится в заявлении.

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