Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения белорусов и россиян от международных соревнований

Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения белорусских и российских спортсменов от международных соревнований. Исполком организации, объединяющей более ста тысяч спортсменов из 143 стран, заявил, что основные принципы олимпизма, изложенные в Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться, и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться.