Всемирная организация здравоохранения отмечает 75-летие

Мы работаем достаточное количество времени с ВОЗ по инфекционным проблемам. Наш РНПЦ пульмонологии является экспертным центром ВОЗ. Мало таких учреждений, которые получают такой статус, исходя из нашего опыта. Структурное взаимодействие по инфекционному блоку привело к тому, что когда наступили времена пандемии, при наших различных подходах оно позволило нам усиливаться в этом направлении.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси