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Всемирная организация здравоохранения отмечает 75-летие

75 лет на страже здоровья. В Минске сегодня проходят мероприятия, посвященные юбилею Всемирной организации здравоохранения. За эти годы международному сообществу удалось победить оспу, на 99 процентов сократить заболеваемость полиомиелитом, спасти миллионы детей. А благодаря открытию современных препаратов медики научились лечить инфекционные болезни, а также проводить самые разные процедуры - от трансплантации органов до химиотерапии при онкологии.

Здравоохранение в Беларуси: достижения и перспективы

Мы работаем достаточное количество времени с ВОЗ по инфекционным проблемам. Наш РНПЦ пульмонологии является экспертным центром ВОЗ. Мало таких учреждений, которые получают такой статус, исходя из нашего опыта. Структурное взаимодействие по инфекционному блоку привело к тому, что когда наступили времена пандемии, при наших различных подходах оно позволило нам усиливаться в этом направлении.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси
В последние годы за очень короткий период продолжительность жизни в Беларуси увеличилась на 4 года. Это огромный успех. Беларусь является одной из лидирующих стран, которая получила первый сертификат по прекращению передачи вируса иммунодефицита от матери к детям.
Сергей Диордица, представитель ВОЗ в Беларуси

Беларусь выполнила региональные показатели борьбы с гепатитом В

И сегодня наша страна получила еще один сертификат от представителей ВОЗ. Так, белорусские медики выполнили региональные показатели борьбы с гепатитом В благодаря программе по иммунизации.

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