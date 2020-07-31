3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Всемирная туристская организация ООН отмечает последовательное восстановление глобальной отрасли
Спасать туризм - значит, спасать экономику. Всемирная туристская организация ООН отмечает медленное, но последовательное восстановление глобальной отрасли. По ее данным, 40 % всех мировых направлений уже ослабили ограничения на международные поездки. Для сравнения: в мае этот показатель составлял всего три пункта. Смягчили меры уже 87 стран. Первыми на это идут государства, чья экономика сильно зависит от туризма. Половина из них находится в Европе. Напомним, в этом году количество международных поездок с января по май упало на 56 %. А доходы от туризма обвалились на 320 миллиардов долларов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело