Всемирная туристская организация ООН отмечает последовательное восстановление глобальной отрасли

Спасать туризм - значит, спасать экономику. Всемирная туристская организация ООН отмечает медленное, но последовательное восстановление глобальной отрасли. По ее данным, 40 % всех мировых направлений уже ослабили ограничения на международные поездки. Для сравнения: в мае этот показатель составлял всего три пункта. Смягчили меры уже 87 стран. Первыми на это идут государства, чья экономика сильно зависит от туризма. Половина из них находится в Европе. Напомним, в этом году количество международных поездок с января по май упало на 56 %. А доходы от туризма обвалились на 320 миллиардов долларов.