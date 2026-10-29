Всемирный день борьбы с инсультом отмечают 29 октября

День борьбы с инсультом отмечают 29 октября во всем мире. Это заболевание остается одним из лидеров среди причин инвалидности и смертности в Беларуси. Поэтому его профилактике, точной диагностике и лечению в стране уделяется повышенное внимание.

Медицинская помощь пациентам с инсультом оказывается поэтапно. Работает и сеть специализированных отделений. К примеру, только за 9 месяцев 2026 года в 5-й городской клинической больнице г. Минска получили необходимую помощь более 4 тыс. человек с неврологической патологией. Из них около 1 тыс. - это пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения.

Станислав Третьяк, главврач клинической больницы № 5 г. Минска:

"5-я городская клиническая больница имеет достаточно сильную базу, что касается оказания неврологической и нейрохирургической помощи. Коечный фонд представлен 280 койками. Два отделения неврологического профиля имеют по 60 коек. Еще два отделения для лечения пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения имеют такое же количество мест".

Ежегодно в Беларуси медики регистрируют около 40 тыс. случаев инсульта. Своевременная экстренная помощь профессионалов здесь - самое главное. Важно помнить о "золотом окне" - это первые 4,5 часа, которые помогут минимизировать последствия и сохранить шанс на жизнь.