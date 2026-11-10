10 ноября отмечается Всемирный день молодежи

10 ноября - Всемирный день молодежи. В Беларуси более 1млн 600 тыс. молодых людей. Только в 2025 году молодые белорусы составили почти 18 % от общей численности занятого населения. У них много идей и достаточно смелости, чтобы взяться за сложные задачи.

Молодые талантливые белорусы создают собственные проекты, ищут новые решения и стремятся увидеть результат своей работы не только в научных публикациях. Главное - польза, которую эти разработки могут принести людям (смотрите видео).