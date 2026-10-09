Всемирный день почты отмечают 9 октября

9 октября - Всемирный день почты. Беларусь входит в число лидеров по уровню развития услуг связи. В сфере внедрения мобильных цифровых решений "Белпочта" обогнала большинство стран СНГ, возглавив региональный рейтинг.

Беларусь стабильно входит в топ самых активных стран мира по обмену открытками. Благодаря почте тысячи белорусов ежедневно отправляют и получают посылки со всех уголков планеты.

Профессиональный праздник

"Белпочта" умудряется ежедневно превращать виртуальные клики в осязаемые тонны грузов. Во Всемирный день почты самое время заглянуть за кулисы этого гигантского живого механизма.

Минский сортировочный центр связывает воедино все региональные узлы связи. Тонны писем и посылок отправляются в путь ежедневно. Автоматизация линий позволила увеличить скорости обработки. Аппарат за доли секунды взвешивает, сканирует и распределяет посылки по направлениям.

Отсюда почтовые потоки идут в города и самые отдаленные уголки Беларуси, где масштабные цифровые технологии сжимаются до размеров небольшого гаджета.

Приезжая в отдаленную деревню, почтальон с помощью одного устройства может выдать пенсию, принять оплату за коммунальные услуги, оформить подписку или выдать денежный перевод прямо на пороге дома. Развитие цифровых решений делает услуги связи еще доступнее.

По словам гендиректора РУП "Белпочта" Светланы Юркевич, почта сегодня показывает стопроцентную доступность для каждого населенного пункта, где все граждане имеют возможность получить почтовые услуги.

Также она добавила, что белорусская почта на сегодняшний день занимает лидирующую позицию среди стран СНГ. "Это ежедневный кропотливый труд, в том числе и во взаимодействии со всеми другими операторами других стран", - добавила Светлана Юркевич.

Международная деятельность "Белпочты" охватывает 217 направлений обмена. Взаимодействие с почтой Китая - один из самых продуктивных векторов. Обмен посылками, мелкими пакетами и отправлениями EMS идет непрерывно как по авиасообщению, так и по железной дороге. В целом, в год белорусская почта пересылает более 150 млн писем. Это только писем. А еще более 9 млн посылок.

Более 17 тыс. сотрудников обеспечивают бесперебойную работу логистической цепочки, чтобы вся эта бумажно-посылочная лавина дошла до адресатов. На маршруты выезжают более 1 600 автомобилей, суммарно за одни сутки они проезжают 160 тыс. км. Только представьте, каждый день машины 4 раза огибают Землю по экватору, связывая самые отдаленные уголки страны.