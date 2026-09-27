Всемирный день туризма: белорусы все чаще выбирают маршруты по родной стране

Краткий пересказ от ИИ

Даже в Международный день туризма, который 27 сентября отмечается на всей планете, белорусы показывают огромный интерес к изучению родной страны.

Беларусь со своей богатой историей, благодаря внимательному отношению к ней государства, стала музеем под открытым небом, отсюда набравшие огромную популярность пешеходные экскурсии.

При этом тематика может быть совершенно разная: от мест, где жили знаменитые горожане, до обычных двориков Заводского района. Районы, кварталы, маршруты и романтика городской среды.

Существует в наши дни определенный тренд. Многие гости нашей страны, когда прилетают в Национальный аэропорт Минск, стараются отправиться куда-нибудь в замки. Например, Мирский замок, Несвижский, чтобы увидеть старину, колорит, историю. На самом деле можно провести время и в Минске, поскольку именно столица хранит в себе массу удивительных историй.

Мирский замок

Действительно, маршруты туристы в нашей стране прокладывают по совершенно различным направлениям. Для гостей Беларуси важная точка на карте путешествий - это и Несвижский район. Но если отправиться чуть дальше, в направлении Бреста, то можно встретить очень необычного экскурсовода в Барановичах.

Иерей Роман Бородич, клирик храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" города Минска показывает, что в каждом уголке Беларуси есть необычные маршруты, есть огромный пласт различной истории, особенно если к ней относиться так же внимательно.

Иерей Роман Бородич, клирик храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", экскурсовод:

"Приход в экскурсию и в гидство произошел еще в детстве. Меня родители брали на экскурсии, и мне понравилось, как другие люди рассказывают про исторические факты. Совмещать священство и экскурсии всегда удобно, потому что в любом случае это совместимые профессии. Ты в любом случае расскажешь людям о Боге, важности их прихода в храм, исповеди и воцерковлении. Ну и, конечно же, мы всегда рассказываем об объектах".

Удивительно, но Роман служит в церкви. Многие экскурсоводы, полюбившие это дело, в жизни работают в совершенно иных сферах.

"Туризм в Минске все больше развивается. Это заметно даже для обычного человека. Много туристических автобусов, много туристов", - рассказал краевед Игорь Воропанов.

Игорь - любимчик белорусских журналистов, ведь всегда подстроится и с удовольствием расскажет увлекательные факты из истории Минска, и не только. А сам многие годы работает в медицине.

Игорь Воропанов, краевед:

"Я исследовал вопрос минских подземелий. Есть фото середины 80-х, я видел фотографии именно, когда по улице Интернациональной копали, нашли коллектор. Древние монастыри были связаны друг с другом подземными ходами. Действительно, они были. Каких масштабов, каких размеров, сложно сказать".

Маршрутов в Минске, которые особенно интересны горожанам и гостям столицы, немало. И за последние годы спрос стал очень высоким. Белорусы действительно стали интересоваться тем местом, в котором они живут. А экскурсоводы помогают им восполнить исторические пробелы.

Дарья Давыдько, экскурсовод:

"Когда начинаем интересоваться историей, мы приходим к своим родителям, приходим к своим дедушкам, бабушкам, спрашиваем, как было у них, как было в нашей семье. И это чувство семьи распространяется на всю территорию нашей Беларуси. И тебе интересно, как жили люди здесь, либо жили люди из твоей деревни, если там где-то проживали твои родственники. Тебе интересно узнать корни, откуда у тебя происходят какие-то мелкие привычки, откуда происходят какие-то названия в твоей семье".

Сергей Бусько, председатель Белорусского общества экскурсоводов и гидов-переводчиков:

"Очень популярны сейчас экскурсии у минчан. Почему? Минчане начинают изучать свой город. Экскурсии не просто классические по проспекту или по площади Верхнего города. Станут популярны экскурсии на МТЗ, в Лошицу. Станут популярны экскурсии в Раковское предместье. Люди начинают интересоваться тематическими сюжетами".

Сергей Бусько отметил, что запрос на городские экскурсии среди самих горожан растет не только в Минске, но и в других городах.

Слушая рассказы экскурсоводов и краеведов-любителей, особенно понимаешь, что счастье кроется в мелочах и находилось и находится в минских двориках и в простой человеческой жизни.