Всемирно известный скрипач выступил в детском онкоцентре

Терапия через семь нот. Всемирно известный скрипач Максим Венгеров выступил в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии" в Боровлянах. Для маленьких пациентов виртуоз исполнил шедевры классики, а под народные песни станцевал с детьми. Также юные пациенты могли прикоснуться к высокому искусству. Музыкант предложил подержать скрипку Страдивари, которой более 300 лет. Максим Венгеров более 20 лет является послом доброй воли ЮНИСЕФ. Он неоднократно давал благотворительные концерты в разных странах мира. В детском онкоцентре под Минском такая встреча прошла впервые.



