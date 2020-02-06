3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Всемирно известный скрипач выступил в детском онкоцентре
Терапия через семь нот. Всемирно известный скрипач Максим Венгеров выступил в Центре детской онкологии, гематологии и иммунологии" в Боровлянах. Для маленьких пациентов виртуоз исполнил шедевры классики, а под народные песни станцевал с детьми. Также юные пациенты могли прикоснуться к высокому искусству. Музыкант предложил подержать скрипку Страдивари, которой более 300 лет. Максим Венгеров более 20 лет является послом доброй воли ЮНИСЕФ. Он неоднократно давал благотворительные концерты в разных странах мира. В детском онкоцентре под Минском такая встреча прошла впервые.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все