Всемирную миротворческую площадку ООН пора расчистить от завалов геополитического мусора на ней

Роль Организации Объединенных Наций в обеспечении мироустройства, гуманитарной, культурной и просветительской сферах за полвека трудно переоценить. Однако в последние десятилетия ее способность обеспечить безопасность на планете вызывает вопросы у многих политиков и экспертов. Свои причины для неудовлетворенности организацией и свои предложения по ее модернизации есть у Беларуси. И об этом новый выпуск программы "Площадка".

Встречаясь 18 мая с участниками проходившего в Минске заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, Президент Беларуси с сожалением констатировал, что авторитетные некогда международные структуры превращаются в инструмент конфронтации.

"Усилиями наших западных оппонентов ООН, ОБСЕ превращаются в институты давления и конфронтации, …становятся подручными собачками для западных государств", - заявил Президент Беларуси.

Обидные для кого-то оценки белорусского лидера совершенно оправданны. Как назойливую собачонку (и весьма прожорливую при этом) воспринимают ООН даже Соединенные Штаты, на земле которых высится главный офис организации. И бомбардировки Югославии весной 1999-го Штаты начали со своими подельниками по НАТО без санкции Совета Безопасности ООН. И даже смели пугать (безрезультативно, впрочем) Александра Лукашенко, совершившего визит в подвергшуюся циничной агрессии не чужую нам страну.

Впрочем, США просто поторопились. ООН и сама не раз легализовывала страдания и кровопролития на планете.

За все годы своего существовании ООН санкционировала порядка 75 миротворческих операций, ряд прямых военных вмешательств (Корея, Ирак, Сомали и др.), установила не менее 30 санкционных режимов.

Одной рукой множить бедствия на планете, провоцировать продовольственный и миграционный кризисы, а другой – бороться с их последствиями и с помпой трубить про повестку-2030 и ее Цели устойчивого развития – это ли не цинизм? Притом что фактически за полвека ООН не сумела предотвратить ни одного значительного международного кризиса или остановить военный конфликт на его начальной стадии.

Неудивительно, что даже в Советском Союзе, стоявшем у истоков организации, над ней порой иронизировали.

Пять лет назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и вовсе признал, что Совет Безопасности ООН "уже не представляет мир сегодня". Зато келейность принятия решений освоена сполна. Бывший постпред Франции и автор книги "Мировой пожар, что делает ООН?" Ален Дежамме пишет: "Самое важное происходит, скорее, не в кулуарах ООН, а в отелях, где проходят встречи руководства".

Это подтверждает и преподаватель международного права университета Париж-Нантер Ален Пелле: "Наряду с достаточно сдержанными и формальными выступлениями существуют двусторонние закулисные контакты".

То есть в качестве переговорной площадки ООН все-таки функционирует. И потому говорить о ее полной бесполезности было бы рано. Однако модернизация и отнюдь не косметическая организации просто необходима. Еще в октябре 2018-го наша страна представляла на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке свою позицию по реформированию организации. Ее суть: для содействия государствам в решении амбициозных задач повестки-2030 необходимы эффективные команды ООН на местах, которые смогут результативно и рационально поддерживать национальные правительства на пути к устойчивому развитию. Проще говоря, не мешать, а содействовать. И такая активность нашей страны воспринималось в ООН тогда весьма позитивно.

Но увы, кто организацию кормит, тот и танцует ее. А больше всего в регулярный бюджет ООН вносят именно США. А еще до сотни стран вообще числятся порой должниками.